معدلات وفيات الأمومة في الولايات المتحدة الأسوأ بين الدول الصناعية

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة أسوأ معدل لوفيات الأمومة بين الدول الصناعية بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تقريراً للمركز الأمريكي للإحصاءات الصحية أظهر أن معدل وفيات الأمومة ارتفع إلى 8ر23 وفاة لكل مئة ألف ولادة حيث توفيت 861 امرأة عام 2020.

وبين التقرير أن النساء المتحدرات من أصول إفريقية هن أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من النساء البيض مشيراً إلى دور جائحة كورونا في ارتفاع معدلات وفيات الأمومة في الولايات المتحدة.

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