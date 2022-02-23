مشروع صغير لصناعة الصابون في الشيخ بدر بطرطوس

طرطوس-سانا

يمتهن معين زكي ملحم من قرية درتي بريف الشيخ بدر في طرطوس حرفة صناعة الصابون كمشروع بيتي صغير لكسب الرزق.

وفي حديثه لمراسلة سانا بين ملحم وهو في الخمسينيات من عمره أنه ورث هذه الحرفة عن والده وكرس جهده في هذه الصناعة مستخدما زيت الزيتون والماء ونترات الصوديوم كمواد أساسية في تركيبة الصابون إضافة إلى المواد والزيوت العطرية كزيت الغار كروائح مطيبة.

أما عن أدواته فأشار إلى أنها تتضمن برميلاً مصنوعاً من الحديد وعصا حديدية لتحريك الخليط ودلوا لحل مادة نترات الصوديوم ووعاء صغيراً لإخراج المحلول وقوالب لصب الصابون وقطاعة لتقطيعه.

وعن مراحل العمل لفت ملحم إلى أنه يضع الزيت في البرميل ويوقد النار حتى وصول الزيت لدرجة الغليان ثم يحل نترات الصوديوم بالماء الساخن ويضيفها إلى الزيت ويحرك المزيج لمدة ساعة ونصف الساعة ثم يسكبه في قوالب خاصة لمدة4 ساعات حتى يبرد وفي اليوم التالي يقوم بتقطيعه لألواح صغيرة ويتركه ليجف في الهواء لمدة أسبوع ثم يسوقه في قريته والقرى المجاورة التي يوجد لديه زبائن فيها.

نجوى العلي

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