نيتشايف: قرار برلين تجميد التيار الشمالي 2 ناجم عن ضغوط خارجية

برلين-سانا

اعتبر السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشايف اليوم أن قرار السلطات الألمانية تجميد مشروع التيار الشمالي 2 ناجم عن ضغوط خارجية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال نيتشايف للصحفيين الروس بعد وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري للجنود السوفيت الذين سقطوا في برلين: إن الحكومة الألمانية صرحت دائماً من قبل بأن نورد ستريم مشروع تجاري اقتصادي بحت لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالأحداث السياسية ولكن الآن هذا الموقف على ما يبدو قد نتج عن الضغط النشط من زملائنا في الخارج.

وأعرب نيتشايف عن أمله في أن يكون قرار السلطات الألمانية بشأن التيار الشمالي 2 مؤقتاً وأن تسود البراغماتية مشدداً على ان المشروع ضروري لأمن الطاقة في أوروبا وللاقتصاد الذي يتطلب موارد منه.

وانتقد رئيس لجنة البوندستاغ الألمانية للمناخ والطاقة كلاوس إرنست البيان المتعلق بتعليق اعتماد نورد ستريم 2 على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واصفاً قرار الحكومة الألمانية بأنه إشكالي لأن مثل هذا الإجراء بشأن خط أنابيب الغاز يؤثر أيضاً على أوروبا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أمر أمس وزارة الاقتصاد بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع التيار الشمالي 2 من أجل إلغاء العقد.

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