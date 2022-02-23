الموافقة على استيراد 20 ألف طن من البطاطا

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر حتى الخامس عشر من شهر آذار المقبل.

وتأتي الموافقة على استيراد هذه الكمية من البطاطا لتوفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ونوعية مقبولة في ظل تراجع المساحات المزروعة جراء تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2 إلى 3 مرات متتالية وعدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من البطاطا وذلك لارتفاع تكاليف التخزين علماً أن المساحات المزروعة في المنطقة الساحلية كعروة ربيعية تقدر بـ 662 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها تبلغ نحو 20 ألف طن.

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