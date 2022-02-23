ضبط 73 اسطوانة غاز معدة للبيع بالسوق السوداء في طرطوس

طرطوس-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 73 اسطوانة غاز كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سالم ناصر في تصريح لمراسلة سانا أنه وبعد شكاوى عديدة وردت إلى المديرية عن سيارة تقوم ببيع مادة الغاز بشكل مخالف تمت مراقبة السيارة وضبطها ومصادرة الكمية المذكورة التي كانت بداخلها وذلك في منطقة صافيتا وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وبين ناصر أن دوريات المديرية تتابع عملها بشكل مستمر لمراقبة وضبط الأسواق منعاً للتلاعب والغش بأي مادة لضمان وصولها للمواطنين.

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