عبد اللهيان يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق ضمن مفاوضات فيينا

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق ضمن مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد حول إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت مضى.

وقال عبد اللهيان في حوار أجرته معه وكالة “يورو نيوز” إن الحكومة الإيرانية حددت هدفاً تجاه محادثات فيينا يتمثل في رفع العقوبات لافتاً إلى أن “العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وغير القانونية وتقاعس أوروبا سببت بعض المشاكل لإيران ولكن على الرغم من كل الضغوط حتى أثناء عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فشل مسعى عزلها”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني “إننا نقترب من الاتفاق وهناك بعض القضايا المتبقية وهي خطوطنا الحمراء فحتى الآن قمنا بالعديد من المبادرات وأظهرنا المرونة المطلوبة على طاولة المفاوضات في فيينا وإذا قلنا اليوم إننا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق فذلك لأننا أبلغنا الأمريكيين عبر وسطاء الدول الأوروبية الثلاث أن دورهم حان الآن… إنه الوقت المناسب لنرى المبادرات والمرونة من قبل الجانب الغربي”.

وتابع عبد اللهيان “نعتقد أنه إذا رأى الجانب الغربي ما يجري في فيينا بشكل أكثر واقعية فيمكننا إتمام الصفقة في غضون ساعات قليلة لذلك بالنسبة لنا تحديد توقيت دقيق للصفقة هو في أيدي الجانب الغربي اعتماداً على واقعيتهم ومبادراتهم وسنبقى ملتزمين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بجدية على الرغم من أن الجانب الغربي أثار احتمالية مغادرة الطاولة عدة مرات خلال المفاوضات”.

وبشأن السياسة الخارجية الإيرانية قال عبد اللهيان “تستند عقيدة السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة إلى توازن الدبلوماسية الديناميكية والتعاون والتفاعل الذكي ولدينا خطة مستقلة لتطوير وتحسين علاقاتنا مع كل الدول الأوروبية ونستمر في التعامل مع هذا الأمر بجدية”.

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