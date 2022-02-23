مصرع شخص وفقدان 10 جراء فيضانات شرق أستراليا

سيدني-سانا

لقي شخص مصرعه وفقد 10 آخرون جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت في شرق أستراليا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أناستازيا بالاتشوك قولها “إن جثة الرجل البالغ 60 عاماً تم العثور عليها في ساعة مبكرة من صباح اليوم” مشيرة إلى أن “تساقط الأمطار بهذه الغزارة من المحتمل أن يشكل حدثاً كبيراً بالنسبة لجنوب شرق كوينزلاند”.

من جانبه أوضح مدير الشرطة في منطقة صن شاين كوست كرايغ هوكنز أن 10 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين أيضاً جراء الفيضانات لافتاً إلى أن خدمات الطوارئ تلقت أكثر من مئة اتصال لطلب المساعدة وتم إرسال فرق الإنقاذ لتقديم العون لعشرات السكان العالقين بسبب المياه.

وحذرت الشرطة سائقي السيارات من القيادة في الطرق التي غمرتها المياه والبقاء في منازلهم بسبب احتمال حدوث فيضانات مفاجئة على الطرق والجسور.

وهطلت أمطار غزيرة يوم أمس أيضاً على ولاية نيو ساوث ويلز وغمرت المياه أجزاء من سيدني لفترة وجيزة.

وتعد ظاهرة “اللانينا” نمطاً للطقس في المحيط الهادئ يحدث كل عدة سنوات تزيد فيه فرص حدوث أعاصير استوائية قبالة ساحله في استراليا وتجلب معها معدلات أمطار عالية.

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