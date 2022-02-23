غداً… (ساس إكسبو 2022) للأمن والسلامة على أرض مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة 66 شركة محلية وخارجية ينطلق غداً المعرض الدولي الأول للأمن والسلامة (ساس إكسبو 2022) الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتقدم الشركات الموجودة في المعرض الذي يستمر حتى الـ 27 من شباط الجاري خدماتها بمجال الأمن السيبراني وأنظمة التحكم والأنظمة الأمنية الإلكترونية بالإضافة لأحدث تقنيات الكاميرات والمراقبة والسلامة من الحرائق وطرق إنذارات الدخلاء والأبواب والأقفال الإلكترونية وغيرها.

وترافق المعرض محاضرات وورشات عمل تخصصية وعروض لطرق الوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث.

مدير عام المجموعة خلف مشهداني أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من المعرض مساعدة القطاع العام والخاص على حماية منظومات الدفع الإلكتروني في العصر الرقمي مشيراً إلى أنه تمت دعوة نحو 12 شركة 10 منها إيرانية وواحدة إماراتية وأخرى ماليزية للمشاركة بالمعرض.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة الثانية ظهراً إلى السابعة مساء حيث تتوافر المواصلات إلى مدينة المعارض مجاناً انطلاقاً من أمام المتحف الوطني بدمشق.

نور يوسف

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