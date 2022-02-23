أنتونوف: عقوبات واشنطن لن تجبر موسكو على تغيير سياستها الخارجية

موسكو-سانا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن العقوبات الغربية ضد بلاده ستضرب الأسواق العالمية وستؤثر على رفاهية الأمريكيين لكنها لن تجبر موسكو على تغيير سياستها الخارجية.

وأضاف السفير أنتونوف وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم): “ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية ولن تستثني الولايات المتحدة حيث سيشعر المواطنون العاديون فيها بكل عواقب ارتفاع الأسعار” مشدداً على أن العقوبات ضد روسيا (لن تحل شيئاً).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس عن فرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا وتوعد بفرض المزيد كاشفاً عن إرسال بلاده المزيد من القوات والعتاد إلى دول البلطيق.

بدورها أعربت السفارة الروسية في بريطانيا عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية ضد موسكو والتي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون ووصفتها بأنها غير شرعية.

وقال مسؤول بالسفارة الروسية في بريطانيا في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية: “فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن احتجاجها الشديد على هذا القرار وفرضت بناء على ذلك عقوبات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي”.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس فرض عقوبات على روسيا بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 21 من شباط الجاري على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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