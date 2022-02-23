بايدن يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

واشنطن- سانا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا وتوعد بفرض المزيد كاشفاً عن إرسال بلاده المزيد من القوات والعتاد إلى دول البلطيق.

واعتبر بايدن في خطاب الليلة خصه للرد على القرار الروسي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أن العقوبات الجديدة تستهدف البنوك الروسية وكيانات وعائلات روسية لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وكرر بايدنن الاتهامات التي تروجها بلاده ضد روسيا مدعياً أنها تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها.

وأضاف بايدن في الوقت ذاته أن واشنطن ستحكم على موسكو بأفعالها لا بأقوالها معرباً عن الآمل أن تظل الحلول الدبلوماسية ممكنة.

بدوره وتعقيباً على خطاب بايدن قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملن لم يتابع خطاب الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا لافتاً إلى تزامن الخطاب مع اجتماع عمل أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في دول الأطلسي ترويج حملة أكاذيب حول “غزو روسي” لأوكرانيا وهو أمر تنفيه موسكو جملة وتفصيلاً مؤكدة أنها ليست طرفاً في الصراع المستمر في منطقة دونباس.

وكان الرئيس الروسي أعلن أمس الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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