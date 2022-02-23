نكسة جديدة لترامب في التحقيق بالهجوم على الكابيتول

واشنطن -سانا

وضعت المحكمة الأمريكية العليا اليوم حداً لمحاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية تحقق في دوره في الهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس “الكابيتول” في الـ6 من كانون الثاني2021.

وذكرت فرانس برس أن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة أصدرت قرارها النهائي هذا بعدما كانت رفضت الشهر الماضي طلب الرئيس السابق الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض بانتظار بتها في أساس هذه القضية.

ومن جهة أخرى يسعى أعضاء اللجنة المكلفة التحقيق في أحداث السادس من كانون الثاني إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنه الآلاف من أنصاره على مقر الكونغرس لمنع المشرعين من التصديق على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويخوض أعضاء اللجنة النيابية وغالبيتهم من الديمقراطيين سباقاً مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية لأنه قد يستعيد الجمهوريون السيطرة في هذه الانتخابات على مجلس النواب ويلغون بالتالي هذه اللجنة.

ويندد ترامب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 ويحاول تعطيل عمل اللجنة.

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