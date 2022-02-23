إصابة 9 أشخاص بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

أصيب 9 يمنيين اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصادر أمنية قولها “أصيب 9 يمنيين بينهم 3 مهاجرين أفارقة جراء القصف السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة”.

وفي سياق متصل سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها استحداث 3 تحصينات في الجبلية وتضمنت الخروقات تحليق طائرتين تجسسيتين وقصفاً مدفعياً وبالأعيرة النارية المختلفة.

واستشهد اليوم ثلاثة يمنيين اليوم بقصف مدفعي للنظام السعودي استهدف محافظة صعدة شمال اليمن.

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