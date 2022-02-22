SCS-NET
الشريط الأخباري

تنظيم 15 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في درعا

2022-02-22

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم 15 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في أنحاء مختلفة من المحافظة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت رئيس وردية في مخبز ازرع الآلي بمخالفة إنتاج خبز سيء الصنع ومخابز الثورة في الصنمين والرفاعي في أم ولد والجوفي في الكرك بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل ومعتمدي خبز في الصنمين بمخالفة الامتناع عن البيع.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق معتمد غاز منزلي في ازرع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أداء خدمة تبديل أسطوانة الغاز وفعاليات تجارية مختلفة للمواد الغذائية والألبسة والمستلزمات الكهربائية والأدوية الزراعية والإكسسوارات في درعا وازرع والقنية غباغب بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وصاحب محل قصابة في ازرع لأسباب تتعلق بعدم وجود سجل تجاري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ضبط مستودع يحتكر 2200 كيلوغرام حليب مجفف بريف دمشق

ريف دمشق-سانا ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved