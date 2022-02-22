تنظيم 15 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في درعا

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم 15 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في أنحاء مختلفة من المحافظة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت رئيس وردية في مخبز ازرع الآلي بمخالفة إنتاج خبز سيء الصنع ومخابز الثورة في الصنمين والرفاعي في أم ولد والجوفي في الكرك بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل ومعتمدي خبز في الصنمين بمخالفة الامتناع عن البيع.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق معتمد غاز منزلي في ازرع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أداء خدمة تبديل أسطوانة الغاز وفعاليات تجارية مختلفة للمواد الغذائية والألبسة والمستلزمات الكهربائية والأدوية الزراعية والإكسسوارات في درعا وازرع والقنية غباغب بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وصاحب محل قصابة في ازرع لأسباب تتعلق بعدم وجود سجل تجاري.

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