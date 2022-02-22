أمسية موسيقية كلاسيكية للسيمفوني السوري بقيادة المايسترو اللبناني غارو أفيسيان

دمشق-سانا

أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو اللبناني غارو أفيسيان وبمشاركة عازف الأورغن أغيد منصور أمسية موسيقية كلاسيكية احتضنتها خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت الفرقة أعمالاً ضخمة لعدد من كبار مؤلفي الموسيقا الكلاسيكية وهم الألمانيان يوهان شتراوس الابن وليون بولمان والفرنسي جورج بيزيه والروسي جورجي سفيريدوف.

وبدأت الأمسية بعزف افتتاحية أوبريت الخفاش لشتراوس التي يعرفها كل رواد دور الأوبرا بما فيها من تدفق وحماسة وتنويع لحني وهارموني أخاذ بين الآلات الوترية والنفخية.

وعزفت بعدها الفرقة السيمفونية فانتازيا حوارية لآلة الأورغن والأوركسترا لتقدم عملاً نادر التقديم على مسارحنا وهو السيمفونية رقم 1 سلم دو ماجور للفرنسي جورج بيزيه لتختتم الأمسية بعزف فالس من متتالية العاصفة الثلجية للروسي سفيريدوف أحد أقطاب المدرسة الرومانتيكية في بلاده.

يذكر أن غاروا فيسيان حاصل على ماجستير في التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا وحائز على العديد من الجوائز الدولية.

رشا محفوض