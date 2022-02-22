موسكو: العقوبات الغربية الجديدة غير شرعية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أن العقوبات الغربية ضدها غير شرعية وردها سيتحدد بعد اتضاح مضمونها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف: إن بلاده ستحدد ردها على العقوبات الأوروبية بعد اتضاح محتواها.

ورداً على سؤال حول الرد الروسي المحتمل على العقوبات الأوروبية أوضح بيسكوف أنه “يجب أولاً أن نفهم عما يدور الحديث”.

بدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الغربية ضد روسيا “غير شرعية”.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة “بي بي سي” البريطانية اليوم: “نعتبر أن هذه العقوبات غير شرعية فقد أدركنا منذ فترة طويلة أن هذه هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها زعماء الدول الغربية ضدنا من أجل إعاقة تطورنا”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن فرض عقوبات على روسيا بحجة اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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