الاتحاد الإيطالي يوقف مورينيو

روما-سانا

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولي الإيطالي لكرة القدم إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما.

ووفق شبكة سكاي سبورتس فإن لجنة الانضباط في الرابطة قررت إيقاف مورينيو مباراتين ومنعه من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال اللعب خارج أرضه أمام سبيتسيا وضد أتلانتا عند طرده خلال التعادل 2-2 مع فيرونا.

ونال مورينيو بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بين الفريقين يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب الاحتجاج على الحكم لوكا بايريتو وركل الكرة نحو المدرجات.

ويحتل فريق روما المركز الثامن في الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات.

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