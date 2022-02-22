الدفاع الروسية: الأوضاع في دونباس تتفاقم وعلينا حماية سكانها

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تتفاقم مشيرة إلى ضرورة حماية سكانهما.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاب بانكوف قوله خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي اليوم “إن الأوضاع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تتوجه نحو التصعيد” مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا الأبرياء تتزايد بينما أجبر نحو 100 ألف شخص في دونباس على مغادرة بيوتهم خلال الأيام الأخيرة فقط بينهم 29865 طفلاً.

وأضاف بانكوف: إن روسيا وبموجب اتفاقيتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستساهم في حماية سيادة ووحدة أراضي هاتين الدولتين واتخاذ كل الإجراءات المتاحة للقضاء على تهديد السلام وانتهاكه وصد عمليات العدوان.

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