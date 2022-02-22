الاتحاد البرلماني الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام الجيش خارج البلاد

موسكو-سانا

وافق مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو قولها خلال اجتماع للمجلس اليوم “إن المجلس تلقى طلباً من الرئيس حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي” موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت ماتفيينكو أن اللجان المعنية في المجلس أيدت طلب الرئيس على أن يدخل القرار حيز التنفيذ حال تبنيه اليوم.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.

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