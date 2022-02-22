مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا منطقة خلة أبو مظهر غرب بلدة كفر الديك في سلفيت واقتلعوا 25 غرسة زيتون.

وأكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن اعتداءات المستوطنين لن تثني الفلسطينيين عن التجذر بأرضهم والاستمرار بزراعتها واستصلاحها والصمود بوجه مخططات الاحتلال التهويدية.

ويصعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية خلال موسم قطاف الزيتون وسط تجاهل المجتمع الدولي مطالبات الخارجية الفلسطينية المستمرة بضرورة وضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب ووقف جرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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