712 مهمة نفذتها أفواج الإطفاء الشهر الماضي

دمشق-سانا

نفذت أفواج الاطفاء في المحافظات خلال شهر كانون الثاني الماضي 712 مهمة منها 123 في محافظة دمشق و64 في ريفها و134 في حلب و64 في حمص و26 في حماة و62 في اللاذقية و11 في طرطوس و73 في درعا و91 في السويداء و63 مهمة في دير الزور تنوعت بين إطفاء وإنقاذ وطوارئ.

مدير فوج الإطفاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد سعود رميلة أشار في تصريح لمراسلة سانا الى أن أغلب الحرائق التي اندلعت خلال هذه الفترة كانت بسبب الاستخدام غير الصحيح لمدافئ الكهرباء والمازوت والهالوجين والمروحية والغاز مشدداً على ضرورة التنبه والحذر من قبل المواطنين أثناء استخدام تلك المدافئ للحيلولة من وقوع الحرائق التي أودت بحياة الكثير من الناس نتيجة سوء الاستخدام والاستهتار.

ونبه رميلة من خطورة ترك الأطفال أو الحيوانات بمفردهم في الغرفة التي توجد فيها المدفأة وعدم تركها في حالة تشغيل أثناء ترك المنزل أو الخلود إلى النوم وإبعادها عن الأثاث المنزلي القابل للاشتعال.

وأشار مدير الإطفاء إلى أن الوزارة رصدت خلال هذا العام 4 مليارات ليرة لشراء آليات إطفاء حديثة ومستلزمات وإيلاء أفواج الإطفاء اهتماماً كبيراً لتحسين جاهزيتها لما تقدمه من خدمات في مجال مكافحة الحرائق ومهام الإنقاذ والطوارئ بشكل مجاني للمواطنين في القطاعين العام والخاص مبيناً أن مجموع الآليات في أفواج الإطفاء بلغ 330 آلية منها 147 آلية متوقفة فيما تعمل الوزارة حالياً على مساعدة الوحدات الإدارية لتمكينها من إصلاح 96 آلية إطفاء من الآليات المتوقفة وإدخالها للخدمة قبل موسم الحصاد القادم.

وتطرق رميلة إلى أهمية المسابقة المركزية المعلن عنها من قبل وزارة التنمية الإدارية لرفد أفواج الإطفاء بالكوادر البشرية اللازمة لإملاء الشواغر المتوفرة وسد النقص في عدد العناصر لافتاً إلى أن عدد رجال الإطفاء حالياً يصل إلى 1802 عنصر.

وكانت الوزارة رصدت خلال العام الماضي 336 مليون ليرة لإصلاح الآليات وتأمين المستلزمات ومتطلبات أفواج الإطفاء.

سفيرة إسماعيل

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