بذريعة الأزمة بأوكرانيا.. قوات أمريكية تصل بلغاريا لإجراء مناورات

صوفيا-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية اليوم أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا سيصلون إلى بلغاريا مع معدات عسكرية هذا الأسبوع لإجراء مناورات مشتركة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان إن “القوات الأمريكية والعربات المدرعة ستعبر الحدود من رومانيا إلى بلغاريا الاثنين والخميس المقبلين للمشاركة في المناورات لتعزيز التشغيل والعمل العسكري البيني للقوات”.

وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي “ناتو” تصعيد الاستفزازات في شرق أوروبا وتكثيف الوجود العسكري قرب الحدود مع روسيا بذريعة الأزمة في أوكرانيا.

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