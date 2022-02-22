بوتين: ادعاءات الغرب حول المساعي (لإعادة الإمبراطورية الروسية) لا تتطابق مع الحقيقة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الادعاءات التي يطلقها الغرب حول “المساعي لإعادة الإمبراطورية الروسية” هي محض مزاعم ولا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق.

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في الكرملين قوله: “اتخذت روسيا أمس قراراً بالاعتراف بسيادة الجمهوريتين الشعبيتين في دونباس ومن هنا أؤكد أننا توقعنا الادعاءات حول هذا الموضوع الذي يزعم أن روسيا تنوي إعادة الإمبراطورية في حدود العهد الإمبراطوري وهذا لا يتطابق مع الحقيقة على الإطلاق” مشيراً إلى أن روسيا اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة التي ظهرت في المنطقة.

وأضاف بوتين أنه حتى في القضايا الحادة والحادة للغاية مثل التسوية في إقليم قره باغ فإن روسيا تصرفت دائما بحذر كبير انطلاقاً من مصالح جميع الدول المنخرطة في العملية وسعت للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ولكن للأسف بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا فإننا لا نرى مثل هذا المستوى ومثل هذه الجودة في التعاون مع الطرف الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه اليوم وزارة الدفاع بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف باستقلالهما أمس.

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