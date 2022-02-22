الصين تطالب استراليا بالكف عن الأعمال الاستفزازية

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم استراليا بالتوقف عن القيام بأعمال استفزازية ونشر معلومات مضللة ضدها.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله رداً على تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون حول الطائرة الاسترالية التي اخترقت المجال الجوي الصيني دون موافقة الحكومة الصينية إن “طائرة الدوريات الاسترالية بي 8 أي المضادة للغواصات اقتربت من المجال الجوي فوق الاسطول البحري الصيني والقت عوامات سونار حول سفينة صينية” موضحا أنه “خلال المواجهة مع الطائرة العسكرية الاسترالية حافظت السفينة الصينية على عملية آمنة موحدة ومهنية وفقا للقوانين والممارسات الدولية ذات الصلة”.

وأضاف وانغ إن “استراليا استخدمت طائرات الاستطلاع للقيام بأعمال استفزازية ضد الصين في مناسبات عديدة” لافتا إلى أن طائرة عسكرية استرالية دخلت المجال الجوي الصيني في تشرين الثاني العام الماضي فوق جزر شيسا دون موافقة الحكومة الصينية الأمر الذي يقوض بشكل خطير سيادة الصين.

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