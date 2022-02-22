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وقفة في طولكرم تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

2022-02-22

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة طولكرم في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا شدد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمرضى الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

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