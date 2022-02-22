الدوما يصدق على معاهدة الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وذكر موقع روسيا اليوم أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسا جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين وجمهورية لوغانسك ليونيد باشنيك على الاتفاقية أمس.

وكان برلمانا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اعتمدا اليوم قانوناً بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادلة مع روسيا.

من جهته أكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك والتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة معهما من شأنه أن يضع حداً لإراقة دماء المدنيين هناك.

وقال فولودين عبر قناته على تلغرام إن مجلس الدوما ناشد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من أجل الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد وسط أوضاع تواجه فيها المنطقة كارثة إنسانية ويضطر عشرات الآلاف من اللاجئين النساء والأطفال إلى الفرار من منازلهم ومشيراً إلى أن روسيا تحاول منذ فترة طويلة تشجيع أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك لكن كييف جعلتها لاغية وباطلة بمجرد أن بدأت بقصف المدنيين في دونباس.

روسيا تقدم 228 طناً من المساعدات الإنسانية للاجئين من دونيتسك ولوغانسك

إلى ذلك أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسليم 228 طناً من المساعدات الإنسانية المخصصة من الاحتياطي الفيدرالي لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الذين تم إجلاؤهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان لوزارة الطوارئ قوله إنه إضافة إلى ذلك ستصل في المستقبل القريب قافلة محملة بشحنات إنسانية إلى مقاطعة روستوف الروسية التي جرى نقل بعض مواطني دونيتسك ولوغانسك إليها.

وكانت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أعلنتا في وقت سابق إجلاء الآلاف من مواطنيهما إلى مقاطعة روستوف إثر تصاعد القصف الأوكراني على أراضي الجمهوريتين.