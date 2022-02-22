الكرملين: موسكو لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف وهي تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية حيال الأزمة الأوكرانية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم “إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا سيجعل العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيداً”.

وأشار بيسكوف إلى أن قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عدم رغبة موسكو في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر أمس الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك كما صدق الدوما الروسي اليوم على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع هاتين الجمهوريتين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency