الجمعية العلمية السورية التاريخية تحتفي بتجربة الشاعر صديق علي

اللاذقية-سانا

تناولت الجلسة الأدبية التي نظمتها الجمعية العلمية السورية التاريخية في محافظة اللاذقية تجربة الشاعر صديق علي وحضوره في الوسط الأدبي بالمحافظة.

علي الذي درس لعقود اللغة العربية حتى أصبح مدرساً ناجحاً مشهوداً له أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه بدأ منذ 50 عاماً نظم الشعر عندما كان في المرحلة الإعدادية بمساعدة مدرسيه بالاستفادة من سلسلة خواطر ومقالات ومقامات حيث كتب الشعر المحكي والنثري والعمودي التقليدي ثم مال إلى نظم الشعر الغنائي الشعبي ولا سيما العتابا والميجنا والزجل ولاحقا الأغاني.

وتنوعت أغراض الشعر عند علي بين القومي والوطني والحماسي والوجداني والوصفي والغزلي ووضعها في قصائد سماها بالصديقات نسبة لاسمه.

علي الذي درس اللغة العربية ودبلوم التأهيل التربوي ودبلوم دراسات عليا أعد دراسة لنيل درجة الماجستير بعنوان “المرأة عند الأعميين” بشار بن برد وأبو العلاء المعري.

مارينا قبو