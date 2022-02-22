مقتل 7 أشخاص في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية بالهند

نيودلهي-سانا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء انفجار داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية هيماشال براديش شمال الهند اليوم.

ونقلت شينخوا عن مسؤول في مركز عمليات الطوارئ بالولاية قوله إن الانفجار وقع في وحدة تصنيع بمنطقة باترى الصناعية شمال غرب شيملا عاصمة الولاية ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الفور وإصابة 12 آخرين بينهم 10 في حالة حرجة.

وأضاف إن الانفجار الذي لم يعرف سببه حتى الآن أدى إلى اندلاع حريق داخل المصنع حيث سارعت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء إلى الموقع للسيطرة على النيران وإنقاذ العمال.

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