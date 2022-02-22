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القوات العراقية تقبض على إرهابي في الأنبار

2022-02-22

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إنه “استناداً إلى معلومات دقيقة تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع الجيش من إلقاء القبض على إرهابي في احد الحواجز العسكرية بالأنبار موضحة أن هذا الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الإرهابي بعد القبض عليه إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقه.

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