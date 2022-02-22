ثلاثة مشاريع للترميم ضمن خطة دائرة آثار درعا

درعا-سانا

جهزت دائرة الآثار في محافظة درعا ثلاثة مشاريع للترميم ضمن خطتها للعام الحالي شملت كلاً من المدرج الروماني وسور المنطقة الأثرية في درعا البلد وقلعة المزيريب.

وذكر رئيس دائرة آثار درعا الدكتور محمد خير نصرالله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشاريع قيد الدراسة في المديرية العامة للآثار والمتاحف مبيناً أن المشاريع تتوزع على المرحلة الثانية من ترميم المدرج الروماني وسور المنطقة الأثرية في درعا البلد أيضا والمرحلة الثالثة من ترميم قلعة المزيريب.

وأوضح نصرالله أن دائرة الآثار تتدخل بشكل إسعافي ومرحلي لترميم المباني العائدة ملكيتها لها في حين أن المباني الأثرية العائدة ملكيتها للقطاعين العام والخاص يصعب على الدائرة ترميمها وبنفس الوقت هي أعمال مكلفة سواء على الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الأشخاص.

وبين نصرالله أن دائرة الآثار تتابع أعمالها في مجال توثيق الأضرار ومتابعة المخالفات في البلدات القديمة ومنح رخص البناء ضمن المناطق الأثرية.

وأنهت دائرة آثار درعا العام الماضي أعمال المرحلة الأولى من ترميم المدرج الروماني في درعا البلد والمرحلة الثانية من ترميم قلعة المزيريب.

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