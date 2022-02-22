وفاة 3 أشخاص جراء حريق في مشفى الأندلس الخاص بحلب

حلب-سانا

توفي ثلاثة أشخاص فجر اليوم جراء نشوب حريق في إحدى الغرف المغلقة بمشفى الأندلس الخاص في حي الموغامبو في حلب.

وبين العميد محسن كناني قائد فوج الإطفاء بحلب في تصريح لمراسل سانا أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في إحدى الغرف المغلقة حيث أدى الدخان المتصاعد إلى وفاة امرأتين ورجل من المرضى الكبار في السن فيما تم نقل باقي المرضى إلى المشافي الأخرى في مدينة حلب موضحاً أن آليات وعناصر فوج الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

بدوره بين الدكتور هاشم شلاش رئيس الطبابة الشرعية في حلب أنه وصل إلى الطبابة الشرعية امرأتان ورجل متوفيان وان الوفاة ناتجة عن استنشاق الدخان في مكان وقوع الحريق.

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