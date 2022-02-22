الصين: نشجع كل جهد للتوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في أوكرانيا

نيويورك-سانا

جددت الصين دعوتها إلى حل القضية الأوكرانية عن طريق الحوار واعتماد الحل الدبلوماسي بعيداً عن أي تصعيد.

ونقلت وكالة شينخوا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قوله خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا “نحن نرحب ونشجع كل جهد للتوصل إلى حل دبلوماسي ونحث كل الأطراف المعنية على مواصلة الحوار والمشاورات والسعي لمعالجة دواعي القلق لدى كل منها على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

وأضاف تشانغ “أن الصين تراقب باهتمام وعن قرب التطورات الأخيرة للوضع في أوكرانيا وقد وضحنا بالتفصيل موقفنا في الاجتماعين السابقين لمجلس الأمن بهذا الشان وندعو كل الاطراف لممارسة ضبط النفس وتفادي أي تصرف قد يؤدي إلى تصعيد الوضع”.

وتابع المندوب الصيني أن الوضع الحالي في أوكرانيا جاء نتيجة عدة عوامل معقدة.. والصين من جانبها تتخذ دائما موقفها وفقا لمعطيات كل قضية.. ونحن نؤمن بأن على كل الدول حل الخلافات الدولية من خلال الطرق السلمية بما يتفق وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أكد خلال الجلسة انفتاح موسكو على الحوار والدبلوماسية بشأن الوضع في أوكرانيا ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح باراقة الدماء من جديد فى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

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