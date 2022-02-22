روسيا تؤكد استعدادها للتفاوض حول الوضع في دونباس

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم ان موسكو مستعدة للتفاوض حول الوضع في دونباس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مقابلة عبر قناة سولوفيوف لايف على يوتيوب رداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك “نعم موسكو مستعدة للمفاوضات”.

وأضافت زاخاروفا “حتى في أصعب اللحظات نقول نحن مستعدون لعملية التفاوض لذلك يظل موقفنا كما هو ونحن دائما نؤيد استخدام الدبلوماسية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تنطلق من حقيقة أن اتفاقيات مينسك حول التسوية في دونباس لم تعد مهمة بالنسبة للسلطات في كييف.

إلى ذلك أعلنت زاخاروفا أن حل قضية الحدود المتعلقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة معهما.

وأوضحت أنه “يجب علينا أولا التصديق على معاهدة الصداقة ثم مناقشة ما هي الحدود التي سيتم الاعتراف بها من قبل روسيا والجمهوريتين” مشيرة إلى أن الأمر “سيترك للمشرعين فهذه وظيفتهم وهذه إجراءات قانونية”.

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