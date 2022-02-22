أبخازيا تدعم قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

سوخومي-سانا

أعلن رئيس أبخازيا أصلان بجانيا أن بلاده تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال بجانيا في تصريح نقله موقع روسيا اليوم: “قرار الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قرار عادل… جاء بناء على تقييم مناسب للواقع الجيوسياسي وهو متوافق مع التحديات والتهديدات المستجدة”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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