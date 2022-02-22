22 شباط 1958- الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر

دمشق-سانا

1958- الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر.

1986- وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزباً مشروعاً يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية.

1987- تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

1990- ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية جوهانس مانز يقوم بزيارة الصحراء للاطلاع على الوضع بالمنطقة.

2008- افتتاح متحف المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.

2009- انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.

من مواليد هذا اليوم..

1732- جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.

1914- ريناتو دولبيكو عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

1936- جون مايكل بيشوب طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1989.

من وفيات هذا اليوم..

1512- أمريكو فسبوتشي بحار ومستكشف إيطالي.

1992- أحمد راتب النفاخ عالم ومحقق ومدقق تراث سوري.

2021- أنيس النقاش مناضل ومفكر سياسي لبناني.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في سانت لوسيا.

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