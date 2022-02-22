سيلتا فيغو يتعادل مع ليفانتي في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعادل فريق سيلتا فيغو مع ضيفه ليفانتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح فريق سيلتا فيغو التسجيل عن طريق لاعبه فرانكو سيرفي في الدقيقة 67 قبل أن يدرك روجر مارتي التعادل لفريق ليفانتي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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