ضحايا كورونا حول العالم أكثر من 5 ملايين و908 آلاف شخص

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من خمسة ملايين و908 آلاف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 26184374 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5908433 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 352786165 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 959866 حالة وفاة من أصل 80123979 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 512371 حالة وفاة من أصل 42850066 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 644604 حالات وفاة من أصل 28245551 إصابة.

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