54 حالة وفاة و2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 54 حالة وفاة و2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد وصل لغاية الآن إلى 471460 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 23806 حالات.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 1239 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافى ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 402121 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 58 حالة وفاة و2009 إصابات بفيروس كورونا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency