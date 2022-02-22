بوتين يوجه القوات الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك

موسكو – سانا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف باستقلالهما اليوم.

ويقضي المرسومان اللذان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا اليوم في موقع المعلومات القانونية الحكومية بـ “تنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما”.

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ “إجراء محادثات مع كل من سلطات دونيتسك ولوغانسك حول إقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين وتسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة”.

ووقع الرئيس الروسي اليوم على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

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