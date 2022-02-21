صحيفة أمريكية: الاقتراب من إحياء الاتفاق النووي بين إيران و الغرب

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى يقتربون من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين في محادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا في العاصمة النمساوية فيينا قولهم في تصريحات إن “اتفاقاً قد يكتمل في فيينا خلال اليومين المقبلين”.

بدورهم أشار مسؤولون أمريكيون إلى أنه سيتم تعليق العقوبات الأمريكية على إيران بموجب الاتفاق الجديد لافتين إلى أن الاتفاق “سيعيد فرض قيود مشددة ولكن مؤقتة” على برنامج إيران النووي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في مقالها أن الدول المذكورة أعلاه تتجه إلى إبرام الاتفاق رغم أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية التي وصفتها بـ”المهمة” من طهران بما في ذلك نطاق تخفيف العقوبات موضحة أن النقاش مازال جارياً حول كيفية رفع العقوبات عن شخصيات إيرانية كبيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال في وقت سابق اليوم إن محادثات فيينا حققت تقدماً ملحوظاً ولكن ما زالت هناك قضايا أساسية عالقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث في وقت سابق مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل عملية إحياء الاتفاق النووي والغاء الحظر المفروض على إيران والحصول على الضمانات بهذا الخصوص.

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