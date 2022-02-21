اعتباراً من الغد.. صرف مستحقات مزارعي الحمضيات المسوقة محاصيلهم عبر السورية للتجارة

اللاذقية-سانا

تبدأ المؤسسة السورية للتجارة اعتباراً من يوم غد صرف ثمن محصول الحمضيات للمزارعين المسوقين محصولهم من خلالها وذلك في مركز الفرز التابع لها خلف محطة وقود الجامع بمدينة اللاذقية.

مدير فرع المؤسسة المهندس سامي هليل بين لمراسل سانا أن صرف ثمن المحصول سيكون وفق مواعيد محددة سيتم الإعلان عنها مسبقاً وفق موعد تسليم المحصول للمؤسسة.

وقال: “سيتم صرف ثمن المحصول المسلم للمؤءسسة خلال الفترة من الـ 11 كانون الثاني وحتى الـ 18 كانون الثاني الماضي اعتباراً من الغد ولمدة ثلاثة أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس” ومن الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساء على أن يليها صرف مستحقات المزارعين الذين سلموا محصولهم بعد هذا التاريخ على التوالي”.

وأكد هليل أنه يمكن لأي مزارع يشعر بالغبن التقدم بالاعتراض في مبنى فرع المؤسسة السورية للتجارة الكائن في شارع ميسلون وسيتم التدقيق باعتراضه مباشرة.

ووفق المهندس هليل بلغت قيمة الحمضيات المسوقة من المؤسسة السورية للتجارة حتى تاريخه نحو مليار ونصف مليار ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة باستلام صنف اليافاوي والحامض من المزارعين ودفع ثمنه مباشرة وأنه يمكن التسجيل لتسويق المحصول من خلال الاتصال برقم مباشر في مقر الفرع 2235157.

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