بوتين يوقع مرسومين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة له بشأن دونباس: إن أوكرانيا بالنسبة لنا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا ثقافة مشتركة ودين مشترك وأقرباء لنا هناك وأوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخياً.

وأضاف بوتين: إن روسيا سددت بالكامل ديون أوكرانيا لكن كييف رفضت الامتثال لاتفاقيات إعادة الممتلكات موضحا أنها قامت بسرقة الغاز الروسي في الماضي واستخدمت الطاقة لابتزاز روسيا وحاولت استغلال الحوار مع روسيا للمساومة مع الغرب.

وأكد بوتين أن قوى خارجية لعبت دوراً في توتر العلاقة بين روسيا وأوكرانيا وهناك من يدفع أوكرانيا نحو الحرب مع روسيا.. وانضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي يشكل خطراً على أمن روسيا.

يتبع..

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