إصابة 6 يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

أصيب 6 يمنيين اليوم جراء قصف النظام السعودي على محافظة صعدة شمال البلاد.

ونقلت المسيرة نت عن مصادر أمنية قولها “أصيب 6 يمنيين جراء القصف السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة”.

وفى سياق متصل سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 95 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وتضمنت الخروقات 24 خرقاً بقصف مدفعي و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستشهد اليوم ثلاثة يمنيين بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة النظام السعودي فى مديرية صرواح بمحافظة مارب.

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