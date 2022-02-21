روسيا: الاستخبارات الغربية تجند إرهابيين لنقلهم إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

كشفت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية عن معلومات تفيد بتجنيد الاستخبارات الغربية إرهابيين في نقاط ساخنة بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: نمتلك معلومات مؤكدة حول تجنيد استخبارات دول الغرب بشكل سري إرهابيين لإرسالهم إلى منطقة النزاع شرق أوكرانيا حيث يتم إعطاء الأولوية لمن لديهم خبرة المشاركة في الأعمال القتالية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإقليم قره باغ والبلقان.

ولفت البيان إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الخارجية البريطانية تعملان بشكل أنشط في هذا المجال وهناك معلومات تفيد بأن مثل هذا العمل يتم القيام به في غرب البلقان وخاصة البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هناك عرض ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار شهرياً على ما يسمى “المتطوعين” الذين يرغبون بالمشاركة في “عملية كييف الهجومية على دونباس” مضيفة: “حتى الآن استجاب ما لا يقل عن ألف شخص لهذا العرض السخي”.

ولاحظت الاستخبارات الخارجية الروسية تكثيفاً لجهود الاستخبارات الغربية لتجنيد مرتزقة وجماعات إرهابية في دول الشرق الأدنى والأوسط الذين فقدوا منذ فترة طويلة أي تصورات حول قيمة الحياة البشرية والذين لا فكرة لديهم عن مصير سكان البلد البعيد عنهم أوكرانيا.

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