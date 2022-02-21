بوتين: ضم أوكرانيا لحلف الناتو سيؤدي إلى تهديدات متزايدة لروسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك لحل الأزمة في منطقة دونباس وهي تصرح بذلك علناً.

وشدد بوتين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم على أن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيراً في حال ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو لأن محاولة أوكرانيا احتلال القرم تعني المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف.

ولفت بوتين إلى أن الغرض من اجتماع المجلس هو تحديد الخطوات بشأن دونباس مع الأخذ في الاعتبار نداء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للاعتراف بسيادتهما.

وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها.

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