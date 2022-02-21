SCS-NET

بوتين: ضم أوكرانيا لحلف الناتو سيؤدي إلى تهديدات متزايدة لروسيا

2022-02-21

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك لحل الأزمة في منطقة دونباس وهي تصرح بذلك علناً.

وشدد بوتين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم على أن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيراً في حال ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو لأن محاولة أوكرانيا احتلال القرم تعني المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف.

ولفت بوتين إلى أن الغرض من اجتماع المجلس هو تحديد الخطوات بشأن دونباس مع الأخذ في الاعتبار نداء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للاعتراف بسيادتهما.

وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الجيش الروسي يحبط تسلل مجموعة تخريبية من أوكرانيا

موسكو-سانا أعلن الجيش الروسي إحباط عملية انتهاك لحدود البلاد من قبل مجموعة تخريبية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved