دونيتسك ولوغانسك تناشدان روسيا للاعتراف بهما كجمهوريتين مستقلتين

دونيتسك ولوغانسك-سانا

ناشد رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بهما كجمهوريتين مستقلتين.

وقال بوشيلين في كلمة متلفزة اليوم باسم شعب جمهورية دونيتسك الشعبية نطلب من روسيا الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كدولة مستقلة ديمقراطية قانونية واجتماعية.

وأكد بوشيلين أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.

فيما قال باستشنيك في كلمة مماثلة أطلب من الرئيس بوتين الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية وإبرام اتفاقات للصداقة والتعاون بما في ذلك في مجال الدفاع.

وأعلن باستشنيك أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على دونباس.

وشهدت أوكرانيا عام 2014 انقلاباً نفذه متطرفون مدعومون من الغرب على الحكومة الشرعية المنتخبة حيث اتخذوا سلسلة من الإجراءات الاقصائية وخاصة بحق المواطنين من أصول روسية ما دفع سكان القرم إلى تنظيم استفتاء وإعلان الاستقلال فيما أعلن سكان منطقتى دونيتسك ولوغانسك الاستقلال من جانب واحد.

ورغم توصل طرفي الأزمة في أوكرانيا إلى اتفاقات في مينسك برعاية مجموعة النورماندي عام 2014 و 2015 لحل الأزمة عبر الحوار وتنفيذ مجموعة من الخطوات المتبادلة إلا أن سلطات كييف لم تلتزم بها بتشجيع من الدول الغربية.

وتنص اتفاقات مينسك على إجراء إصلاح دستوري جديد يقضي بتطبيق اللامركزية وتبني قانون دائم لمنح مناطق دونيتسك ولوغانسك وضعاً خاصاً.

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