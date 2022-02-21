إعادة تشغيل 6 آبار في السويداء

السويداء-سانا

أعادت ورش المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل 6 آبار في عدد من مناطق المحافظة بعد الانتهاء من إصلاحها وإجراء الصيانة اللازمة لمضخاتها عقب توقفها خلال الفترة الماضية عن العمل لأسباب فنية.

وأشار مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الآبار المعاد تشغيلها شملت عتيل 2 بغزارة 25 مترا مكعبا بالساعة وصلاخد 6 بغزارة 22 مترا مكعبا بالساعة وخازمة 6 ونمرة 2 وبارك 1 بغزارة 20 مترا مكعبا بالساعة لكل بئر والجنينه 1 بغزارة 16مترا مكعبا بالساعة.

ولفت المهندس نصر إلى أن العمل جار حاليا لإصلاح آبار تعلا 1 والخرسا 2 والسويداء 17 مع متابعة إصلاح الآبار المعطلة على مساحة المحافظة تباعا وفق الاولويات والإمكانيات المتوفرة.

وكانت ورش المؤءسسة العامة لمياه الشرب في السويداء أعادت مؤءخرا تأهيل محطات ضخ أفقية لمواقع 8 آبار وإصلاح بئر مصاد 2.

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