جلسة مباحثات بين المقداد ولافروف في موسكو

موسكو-سانا

بدأت اليوم في موسكو جلسة مباحثات بين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأكد الوزير المقداد أن الهدف الأساسي لبلدينا أن يعم السلام والاستقرار في العالم منوهاً بدور روسيا المهم في هذا المجال ليس فقط في الشرق الأوسط بل في أوروبا أيضاً.

وأوضح المقداد أن الحملة التي يشنها الغرب ضد روسيا من كذب وتضليل هي نفس الحملة التي شنت على سورية سابقاً.

من جانبه قال لافروف: سنواصل عملنا المشترك الهادف إلى تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف لافروف: “الرئيسان بوتين والأسد يحددان الواجبات والأهداف أمامنا، الأمر الذي أثبته آخر لقاء بينهما في أيلول الماضي وفي إطار هذه المحادثات سنحدد سبل تحقيق الأهداف القائمة”.

يتبع..