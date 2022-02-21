التربية تحدد فئات تعويض طبيعة العمل

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية اليوم الفئات التي تستحق تعويض طبيعة العمل 40 بالمئة أو 10 بالمئة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة وفق تعميم تلقت سانا نسخة منه منح تعويض 40 بالمئة لفئات منها المعلمون المعينون ضمن مسابقة تثبيت الوكلاء والموجهون الاختصاصيون والتربويون في مديريات التربية والموجه الأول في الوزارة والعامل الذي عين بوظيفة تعليمية والتحق بالخدمة الاحتياطية وكان يتقاضى طبيعة عمل قبل سوقه يستمر بتقاضيها وفق أحكام المرسوم التشريعي 27 لعام 2020.

فيما تستحق طبيعة عمل 10 بالمئة فئات منها مدير التربية ومدير التربية المساعد ورؤساء دوائر وشعب وموجهون إداريون ومشرفو المناطق التعليمية والتعليم الإلزامي والمجمعات التربوية.

ويخضع العاملون في الثانويات المهنية حسب التعميم للقانون 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني ويعتبر أساس راتب التعويضات هو الراتب نفسه المعتمد في المرسوم التشريعي 27 لعام 2020 وتعديلاته فيما يتقاضى العاملون في المعاهد التقانية تعويض طبيعة العمل حسب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020 وتعديلاته وذلك وفق توصيف الوظائف.

أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة التي تخضع إلى استقلال مالي وإداري بموجب مرسوم إحداثها فلا يستحقون تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 27 لعام 2020 فيما يتقاضى العاملون في المناطق النائية وشبه النائية تعويض طبيعة العمل وفق أحكام المرسوم التشريعي 27 لعام 2020.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency