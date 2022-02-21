توزيع 382 طناً من بذار البطاطا المستوردة على المزارعين بحماة

حماة-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة توزيع 382 طناً من بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين عليها سابقا وذلك للعروة الربيعية لتغطية احتياجاتهم خلال الموسم الزراعي الحالي.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الاسود لمراسلة سانا أن الكميات المباعة جاءت بناء على طلبات الاكتتاب على شرائها المقدمة من المزارعين وفقاً لوثائق الترخيص الزراعي حيث توجب على المكتتبين دفع سلفة مالية أولية قدرها مليون ليرة للطن الواحد واستكمال الدفعة عند الاستلام .

وبين الأسود أن أصناف البذار الموزعة على المزارعين شملت الأغريا والسبونتا والفريدة وسنرجي مشيرا إلى أن الأسعار تشجيعية لبذار البطاطا الموزعة مقارنة مع القطاع الخاص وإلى المواصفات العالية للبذار.

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